Anzeige

Fussball Kahn zu Turnier-Reiz: „Ein Spiel - und du hast Entscheidung“ Bayern-Vorstand Oliver Kahn erkennt in einem Finalturnier zur Ermittlung des Champions-League-Siegers durchaus einen besonderen sportlichen Reiz.

Merken

Mail an die Redaktion Oliver Kahn, ehemaliger Fußballnationaltorwart und jetziger Fußballexperte und -manager, spricht. Foto: Markus Scholz/dpa

Lissabon.Trotzdem mag sich der 51-Jährige vor dem Endspiel zwischen dem FC Bayern München und Frankreichs Meister Paris Saint-Germain an diesem Sonntag (21.00 Uhr) in Lissabon noch nicht festlegen, ob das wegen der Corona-Pandemie aus der Not geborene Blitzturnier mit acht Teams eine Zukunft im Fußball hat.

„Das Format ist wie eine Welt- oder Europameisterschaft, so vom Gefühl her, wenn man ins Stadion geht. Wenn Zuschauer dabei wären, wäre das wahrscheinlich ähnlich“, sagte der Ex-Nationaltorhüter zur Premiere in Portugal mit Geisterspielen in leeren Stadien.

„Der Reiz dieses Formats liegt darin, ein Spiel - und danach hast du eine Entscheidung“, erklärte Kahn: „Aber ich möchte mich noch nicht endgültig festlegen, ob ich das auch wirklich besser finde.“

Beim Final-8-Event in Portugal wurden Viertel- und Halbfinale erstmals in der Geschichte des bald 30 Jahre alten Wettbewerbs jeweils in einer Partie entschieden. „Auch ein Hin- und Rückspiel, so wie wir die Champions League im Achtel-, Viertel- und Halbfinale kennen, hat seinen Reiz. Man sollte das einfach auf sich wirken lassen“, empfahl Kahn.

K.o.-Runden mit nur einer Partie würden sicherlich für die TV-Quoten sehr gut sein, vermutet der künftige Bayern-Vorstandschef, „weil die Entscheidung sofort da ist, weil es etwas Außergewöhnliches ist“.

Um die Turnierpremiere endgültig beurteilen zu können, müsse man ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, meinte Kahn: „Dann kann man auch endgültig Schlüsse ziehen, ob dieses Format möglicherweise eine Zukunft hat.“