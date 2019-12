Fussball Kaiserslautern hofft auf sechsten Sieg in Serie Fußball-Drittligist 1.

Mail an die Redaktion Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Kaiserslautern.FC Kaiserslautern will sich mit dem sechsten Sieg in Serie in die Weihnachtstage verabschieden. Zum Rückrundenauftakt geht es für die Pfälzer am Samstag (14.00 Uhr) zur SpVgg Unterhaching. Trotz des aktuellen Höhenflugs sieht Trainer Boris Schommers noch viel Potenzial in seiner Mannschaft.

„Mit der Siegesserie bin ich natürlich zufrieden. Aber in unserer Entwicklung müssen wir noch einige Punkte optimieren. Das ist das nächste Ziel“, erklärte der 40-Jährige am Donnerstag.

Nach dem Fehlstart in die Saison ist es dem FCK gelungen, den Anschluss an die Spitzenplätze wieder herzustellen. Doch etwaige Gedanken an den Aufstieg werden auf dem Betzenberg noch zur Seite geschoben. „Wir wissen genau, wo wir herkommen. Niemand verfällt in überzogene Euphorie. Es gilt, Woche für Woche die Leistungen zu bestätigen“, sagte Sportdirektor Boris Notzon. „Wir sehen es rational und freuen uns natürlich, wenn der Weg so weiter geht. Dafür müssen wir aber hart arbeiten“, ergänzte Schommers.

Zum Saisonstart hatte es gegen den Tabellenvierten aus Unterhaching nur zu einem 1:1 gereicht. Mit dem Rückenwind der vergangenen Wochen sollen nun drei Punkte her. „Die Jungs sind hungrig, alle geben Gas und wollen bei der letzten Reise des Jahres dabei sein“, sagte Schommers, der personell aus dem Vollen schöpfen kann: Einzig hinter einem Einsatz von Andri Runar Bjarnason (Prellung) steht ein Fragezeichen.