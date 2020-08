Anzeige

Tiere Kalbende Kuh greift Sennerin an Eine kalbende Kuh hat in Oberbayern eine Sennerin schwer verletzt.

Mail an die Redaktion Eine Kuh nähert sich auf einer Alm dem Fotografen. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Nußdorf am Inn.Ein Rettungshubschrauber brachte die 47-Jährige ins Krankenhaus. Ein Wanderer hatte die Frau von einer nahe gelegenen Alm zu der Kuh geholt, die am Heuberg in Nußdorf am Inn im Landkreis Rosenheim verzweifelt versuchte, ihr Kalb zu gebären. Die erfahrene Almhirtin wollte der Kuh helfen. Das Tier griff sofort an. Als der Wanderer der Frau zu Hilfe eilen wollte, attackierte die Kuh auch ihn. Schließlich wurde der Bauer auf den dramatischen Vorfall aufmerksam und wehrte die Kuh mit Stockschlägen ab.

Dadurch habe er die 47-Jährige vermutlich vor Schlimmerem bewahrt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Diese habe schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper erlitten. Es bestehe aber keine Lebensgefahr mehr. Der Wanderer blieb bei dem Angriff der Kuh am Freitag unverletzt. Das Kalb war eine Frühgeburt und kam tot zur Welt.

Die Polizei appellierte angesichts des Vorfalls an Ausflüglerinnen und Ausflügler in den Bergen, sich Kühen nur vorsichtig zu nähern und diesen möglichst aus den Weg zu gehen. Selbst erfahrene Menschen wie die Almerin, die sich gut mit Tiere auskennen, könnten Opfer von Kuh-Attacken werden, warnte die Polizei.