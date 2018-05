Agrar

Kalter Winter bringt Agrarhändler Baywa rote Zahlen

Der kalte Winter belastet Deutschlands größten Agrarhandelskonzern Baywa: Im ersten Quartal ist das Münchner Unternehmen im operativen Geschäft in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust beim Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen belief sich auf 41 Millionen Euro, wie Baywa am Mittwoch mitteilte. Wegen der tiefen Temperaturen bis in den März hinein tat sich sowohl in der Landwirtschaft als auch im Geschäft mit Baukunden wenig. Der Vorstand geht aber davon aus, den „Ergebnisrückstand“ im Laufe des Jahres aufholen zu können.