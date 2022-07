Wetter Kaltfront bringt vorübergehend etwas kühlere Temperaturen

Eine durchziehende Kaltfront bringt vorübergehend etwas kühlere Temperaturen nach Bayern. Die Front ziehe in der Nacht zum Freitag durch den ganzen Freistaat, erläuterte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dadurch kühle es im Vogtland auf bis zu 19 Grad ab, in den meisten Regionen werden der Prognose zufolge 20 bis 25 Grad erreicht. Die Spitzenwerte liegen demnach bei maximal 27 Grad im Raum Regensburg und an der Donau und 26 Grad in München.

dpa