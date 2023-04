Polizei Kamerasystem zur Verfolgung von Motorradfahrern vorgestellt

Mit Hilfe eines neuen Kamerasystems an zivilen Polizeimotorrädern will die bayerische Polizei künftig stärker Verstöße von Motorradfahrern ins Visier nehmen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte die neue Technik am Mittwoch in Nürnberg vor. „Dadurch kann das Fehlverhalten der Verkehrssünder beweissicher festgehalten und alle Verstöße während der Fahrt lückenlos dokumentiert werden“, sagte Herrmann. Rücksichtslose Motorradfahrer sollen so besser aus dem Verkehr gezogen werden können. Die Kosten für die Ausstattung eines Polizeimotorrads gab er mit etwa 7000 Euro an.

dpa