Ermittlungen Kampf gegen Organisierte Kriminalität: Millionen gesichert

Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität haben Ermittler in Bayern in diesem Jahr bislang Vermögenswerte in Höhe von rund 25,5 Millionen Euro gesichert. Das teilten das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft München am Donnerstag mit. „Der Freistaat nimmt auch in diesem Jahr bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität im Bundesvergleich wieder eine Spitzenposition ein“, hieß es in der Mitteilung. Schwerpunkte waren den Angaben zufolge Wirtschaftskriminalität wie Callcenterbetrug, Rauschgifthandel, Schleuser- und Eigentumskriminalität.

dpa