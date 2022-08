Pilot verunglückt tödlich Kampfflugzeug im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet abgestürzt

In der Nähe von Eger im bayerisch-tschechischen Grenzgebiet ist eine historische Kampfmaschine abgestürzt. Foto: NEWS5 / Merzbach

Bei einem Flugzeugabsturz in Eger (Cheb) in Tschechien ist am Sonntag der Pilot eines historischen Kampfflugzeugs ums Leben gekommen. Das berichten mehrere regionale Medien übereinstimmend.

Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag während der Flugtage in Eger. Die Absturzursache ist unklar. Berichten zufolge habe der Pilot die Kontrolle verloren, verlor an Höhe und stürzte auf ein Haus.







Das Unglücksflugzeug sei eine der letzten flugfähigen „Hawker Hurricane Mk. IV“ gewesen. Die Veranstaltung wurde abgebrochen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, berichten wir nach.

