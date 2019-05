Brauchtum

Kaniber bei Altmühltaler Lamm-Auftrieb

Auf gehts zur Sommerweide: An die 1000 Lämmer, Ziegen und Schafe sind am Samstag durch den Ort in Mörnsheim im Landkreis Eichstätt auf ihre Weiden im Naturpark Altmühltal getrieben worden.