Anzeige

Essen & Trinken Kaniber empfiehlt Milch als Sportgetränk Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) empfiehlt Milch als Sportgetränk.

Merken

Mail an die Redaktion Michaela Kaniber (CSU), Staatsministerin für Landwirtschaft, spricht. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Fettreduzierte Milch eigne sich „im Vergleich zu anderen Sportgetränken und Wasser deutlich besser, um nach dem Sport den Flüssigkeitsspeicher wieder aufzufüllen“, sagte sie am Sonntag laut Mitteilung ihres Ministeriums zum Internationalen Tag der Milch am 1. Juni.

Die Milchproduktion habe große Bedeutung für den Freistaat, sagte Kaniber: „Kein anderer Wirtschaftszweig prägt das Landschaftsbild und den ländlichen Raum in Bayern so wie die Milchwirtschaft.“ Rund die Hälfte der in Deutschland erzeugten Biomilch stammt ihren Angaben zufolge von bayerischen Höfen.

© dpa-infocom, dpa:210530-99-793904/2