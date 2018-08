Fussball

Kapitän Behrens noch nicht zurück im Nürnberger Teamtraining

Kapitän Hanno Behrens hat beim 1. FC Nürnberg zum Start der Vorbereitung des Fußball-Bundesligisten auf das erste Saison-Heimspiel gegen Mainz 05 am kommenden Samstag nicht mit der Mannschaft trainiert. Der Mittelfeldspieler absolvierte am Dienstag ein individuelles Übungsprogramm abseits des Platzes. Behrens war beim 0:1 im ersten Punktspiel in Berlin gegen Hertha BSC in der zweiten Spielhälfte mit muskulären Problemen ausgewechselt worden.