Fussball Kapitän Valentini beim 1. FC Nürnberg wieder im Teamtraining Kapitän Enrico Valentini ist beim 1.

Mail an die Redaktion Der Nürnberger Enrico Valentini (l) kämpft mit Valmir Sulejmani von Hannover 96 um den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.FC Nürnberg wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, konnte der 31-Jährige die gesamte Einheit am Mittwoch mitmachen. Der Rechtsverteidiger hatte zuletzt wegen einer Zerrung im Oberschenkel pausieren müssen. Am Sonntag tritt der „Club“ beim Karlsruher SC an.

In der Länderspielpause werden die Nürnberger einen Test beim Erstligisten FSV Mainz 05 absolvieren. Die Partie wird am 25. März um 14 Uhr angepfiffen.

