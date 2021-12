Anzeige

Fussball Kapitän Valentini bleibt beim 1. FC Nürnberg Enrico Valentini wird auch in der kommenden Saison für den 1.

Mail an die Redaktion Enrico Valentini steht nach dem Abpfiff auf dem Platz. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.FC Nürnberg spielen. Wie der Fußball-Zweitligist aus Franken am Sonntag mitteilte, hat sich der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger automatisch verlängert. Mit Valentinis Einsatz des Kapitäns beim 3:1 gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag habe eine entsprechende Klausel gegriffen. Der 32 Jahre alte Kapitän will seine Profikarriere beim „Club“ auch beenden und soll anschließend einen Job im Verein übernehmen.

„Enrico ist als Kapitän der Kopf dieser Mannschaft. Seine Einstellung ist vorbildlich, seine Verbindung zum 'Club' stark ausgeprägt“, äußerte Sportvorstand Dieter Hecking. „Sportlich wie menschlich passt es hervorragend. Und wir wollen ihn auch nach seiner aktiven Profikarriere an den 1. FC Nürnberg binden. In welcher Funktion, ist noch offen. Darüber sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt.“

Valentini hatte mit fünf Jahren beim FCN mit dem Fußball angefangen und bis 2010 dort auch gespielt. Nach Stationen beim VfR Aalen und Karlsruher SC war er im Sommer 2017 zurückgekehrt. „Fakt ist, dass ich meine Karriere als Lizenzspieler beim Club beenden werde. Wann das sein wird, ist noch offen“, sagte er.

