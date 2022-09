Verkehr Kaputte Oberleitung legt S-Bahnverkehr auf Stammstrecke lahm

Ein Oberleitungsschaden hat den S-Bahnverkehr auf der Münchner Stammstrecke in der Nacht auf Dienstag lahmgelegt. Ein abgerissenes Tragseil der Oberleitung sei am späten Montagabend nahe dem Ostbahnhof auf eine S-Bahn gefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Bahn mit etwa 400 Fahrgästen kam deshalb kurz vor dem Ostbahnhof zum Stehen, verletzt wurde dabei niemand. An der S-Bahn entstanden Brand- und Schmorschäden.

dpa