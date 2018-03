Unfälle Karambolage auf der A9 in Oberfranken: Mehrere Verletzte

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Pegnitz.Mehrere Menschen sind verletzt worden, als auf der Autobahn 9 in Oberfranken am Dienstag erst zwei und dann noch einmal vier Fahrzeuge ineinander krachten. Wie die Polizei mitteilte, war zwischen den Anschlussstellen Pegnitz und Trockau zunächst ein Kleintransporter mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Es bildete sich ein Rückstau, in dem vier Fahrzeuge kollidierten. Die Unfallursache war nach Polizeiangaben zunächst noch nicht bekannt. Vorübergehend war die A9 in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.