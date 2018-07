Kirche Kardinal Marx bekommt Unterstützung Der Münchner Kardinal erhält im Kommunionsstreit Hilfe aus Würzburg. Damit steht es bei den Bistümern im Freistaat 2:5.

Mail an die Redaktion Kardinal Reinhard Marx steht im Kommunionsstreit in Bayern nicht mehr allein auf weiter Flur. Als einziger Oberhirte in Bayern stellte sich jetzt der Würzburger Bischof an seine Seite. Foto: Armin Weigel/dpa

München.Dürfen evangelische Ehepartner von Katholiken die katholische Kommunion empfangen? In dieser Frage bleiben die bayerischen Bischöfe uneins. Als einziger Oberhirte im Freistaat hat sich der neue Würzburger Bischof Franz Jung an die Seite des Münchner Kardinals Reinhard Marx gestellt: Bei einem Gottesdienst für Ehejubilare im Kiliansdom lud er ausdrücklich auch katholisch-evangelische Ehepaare zur gemeinsamen Eucharistie ein.

Die Bistümer Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Passau und Regensburg wollen dagegen eine Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) derzeit nicht umsetzen. Damit gilt in diesen Bistümern offiziell weiterhin das Verbot der gemeinsamen Kommunion, wie eine Umfrage der Deutschen Presse Agentur ergab.

Die Position der fünf abtrünnigen bayerischen Bischöfe überrascht nicht. Schließlich gehören sie zu den sieben Konservativen, die sich unter Federführung des Kölner Kardinals Rainer Woelki gegen den mit Drei-Viertel-Mehrheit gefassten DBK-Beschluss gewandt und den Vatikan eingeschaltet hatten. Marx dagegen spricht sich für die gemeinsame Kommunion in Einzelfällen aus und will sich mit einem Brief an die Priester und Seelsorger in seiner Erzdiözese wenden. In vielen Bistümern ist es trotz des offiziellen Verbots ohnehin Praxis, dass im Einzelfall auch protestantische Ehepartner zur katholischen Kommunion gehen dürfen.

Ökumenischer Flickenteppich Umfrage: Nach einem monatelangen Streit unter den katholischen Bischöfen zum Umgang mit protestantischen Ehepartnern deutet sich ein Flickenteppich unterschiedlicher Vorgehensweisen in den deutschen Diözesen an. Das ergab eine Umfrage unter den 27 Bistümern.

Handreichung: Zwölf Diözesen gaben an, sie wollten die Handreichung der Bischofskonferenz umsetzen. Fünf Bistümer – Köln, Augsburg, Passau, Bamberg und Regensburg – äußerten sich dagegen ablehnend. In weiteren Diözesen wurden noch keine Entscheidungen getroffen. (dpa)

Bischof Jung setzt ein Zeichen

Der Würzburger Bischof Jung sagte in dem Gottesdienst: „Ich werde in der kommenden Zeit diese Empfehlung der Deutschen Bischofskonferenz mit den diözesanen Räten noch einmal intensiv diskutieren. Für heute aber, den Tag der Ehejubiläen, möchte ich für konfessionsverbindende Ehen, in denen die beiden Partner einander so lange die Treue gehalten haben, die Einladung zur Eucharistie aussprechen, wenn sie sich innerlich dafür disponiert fühlen.“

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke meint dagegen: „Für konkrete Handlungsschritte ist es noch zu früh, weil die Beratungen in Rom noch andauern.“ Auch der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer erklärte: „Bis dahin gilt nach wie vor erst einmal die Regelung des Ökumenischen Direktoriums.“ Dieses Direktorium ist 25 Jahre alt, stammt aus dem März 1993.

Mit Blick auf die DBK-Handreichung sagte der Passauer Bischof Stefan Oster: „Der Text kann jetzt von jedem eingesehen werden und darf auch gut gelesen und diskutiert werden.“ Oster verwies darauf, dass Papst Franziskus den Text als „nicht reif“ bezeichnet habe. Stattdessen habe er zugelassen, ihn „für Studienzwecke“ zugänglich zu machen.

Ein Sprecher des Bistums Augsburg betonte: „Papst Franziskus selbst ist zur Auffassung gekommen, dass das Dokument noch nicht zur Veröffentlichung reif ist. Diese Sachlage vorausgesetzt, vertrauen wir im Bistum Augsburg bei der Begleitung von Ehepaaren, die verschiedenen Konfessionen angehören, wie bisher schon auf die Erfahrung unserer Seelsorger vor Ort.“

Schick: Sakramente anerkennen

Erzbischof Ludwig Schick in Bamberg erklärte, jeder Christ, der die Kommunion empfange, müsse das mit seinem Gewissen vereinbaren können. Dazu gehöre auch, dass er „das Glaubensbekenntnis bejaht, die sieben Sakramente anerkennt und der Struktur der Kirche mit Papst, Bischöfen und Priestern zustimmt“, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. „Diese Voraussetzungen gelten für alle Katholiken. Sie müssen auch von den evangelischen Partnern in konfessionsverbindenden Ehen anerkannt werden, die die Kommunion in der katholischen Kirche bei bestimmten Anlässen empfangen möchten.“ (dpa)

