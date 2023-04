Kirche Kardinal Marx: Priester dürfen sich nicht so wichtig nehmen

Priester in der katholischen Kirche dürfen sich nach Worten des Münchner Kardinals Reinhard Marx „nicht so wichtig nehmen und alles bestimmen wollen“. Das sagte er in seiner Predigt am Abend des Gründonnerstags im Liebfrauendom. Vielmehr sollten sie im Gottesdienst und im kirchlichen Leben eine Gemeinschaft pflegen, „wo man aufeinander hört und miteinander unterwegs ist“. In einer synodalen Kirche sei nicht der Priester der Entscheidende, sondern das ganze Volk Gottes, betonte Marx laut Mitteilung.

dpa