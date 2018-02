Kirche

Kardinal Marx zieht Bilanz der Bischofs-Frühjahrskonferenz

Zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz zieht der Vorsitzende, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, heute Bilanz. Mehr als 60 katholische Bischöfe und Weihbischöfe waren vier Tage in Ingolstadt zusammengekommen, um über ein ganzes Bündel an Themen zu sprechen. Auf der Agenda stand unter anderem eine von Marx angemahnte neue Transparenzoffensive für kirchliche Finanzgeschäfte, über die die Bischöfe diskutieren sollten. Marx fordert auch angesichts des jüngsten Finanzskandals in der Diözese Eichstätt für die Zukunft einheitlichere Regeln der 27 katholischen Bistümer in Deutschland, die auf diesen Gebieten bislang allesamt autonom agieren.