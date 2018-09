Kirche

Kardinal Marx: Müssen Umgang mit Missbrauchs-Thema ändern

Im Umgang mit dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche hat Kardinal Reinhard Marx vor „klerikalem Gehabe“ gewarnt. Kritik dürfe nicht beiseite geschoben werden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz am Dienstag in einem Gottesdienst in München. Er forderte stattdessen dazu auf, Haltungen zu überdenken und zu verändern. Hintergrund ist eine Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche in Deutschland, die am Dienstag (25. September) veröffentlicht werden soll.