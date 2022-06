Moderator Karl-Theodor zu Guttenberg bei RTL unter Vertrag

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (50) steht jetzt beim Fernsehkonzern RTL unter Vertrag. Er soll als Moderator durch Streaming-Dokus führen. Das berichtete am Montag RTL Deutschland. Man arbeite gemeinsam an „High-End-Dokumentationen für das Streamingangebot RTL+“, hieß es in der Mitteilung aus Köln. „Zu Guttenberg wird als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen. Diese kommen noch in diesem Jahr ins Programm.“ Details zum Inhalt verriet RTL zunächst nicht.

dpa