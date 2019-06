Bayern Karlspreis für Charlotte Knobloch Sudetendeutsche Landsmannschaft würdigt die ehemalige Präsidentin des Zantralrats der Juden mit ihrer höchsten Auszeichnung.

Von Christine Schröpf

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

Regensburg.Der Sudetendeutschen Tag in Regensburg startet mit einem Signal gegen Nationalismus: Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, erhält am Freitagnachmittag den Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen. „Sie ist eine unerschrockene Kämpferin gegen Nationalismus, Populismus sowie jede Form von Extremismus“, sagte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen, Bernd Posselt, schon am Vormittag bei der Auftaktpressekonferenz.

Knobloch zähle zu den herausragenden Baumeistern unserer Demokratie. Die Auszeichnung wird im Historischen Reichssaal verliehen, der einst Schauplatz des Immerwährenden Reichstags des Heiligen Römischen Reichs gewesen ist. „So etwas wie der Vorläufer des Europäischen Parlaments“, sagt Posselt.

Charlotte Knobloch setzte mit Rede Maßstäbe

Frühere Träger des Karlspreises waren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), das Gründungsmitglied der Grünen, Milan Horacek, oder Kardinal Christoph Schönborn – als heikel gilt inzwischen, dass die Auszeichnung vor rund zehn Jahren an Erika Steinbach verliehen wurde. Die damalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen hat sich inzwischen politisch am rechten Rand positioniert. Posselt beschreibt das Verhältnis zu Steinbach aktuell als lose. „Die Frau hat sehr große Verdienste gehabt. Über ihre heutige Tätigkeit will ich nichts sagen.“ Zum Zeitpunkt der Ehrung im Jahr 2010 sei an ihr nichts zu beanstanden gewesen.

Charlotte Knobloch, Preisträgerin des Jahres 2019, hatte die Naziherrschaft als Kind in einem Versteck auf dem Land überlebt. Die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, hatte Anfang des Jahres beim Holocaust-Gedenktag im Landtag mit scharfen Worten gegen die AfD auf sich aufmerksam gemacht. Sie bescheinigte der Partei unter anderem enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu.

Eine Rede, die „Maßstäbe“ gesetzt habe, sagte Posselt. Er verwies erneut darauf, dass er der AfD eine gewünschten Stand auf dem Sudetendeutschen Tag in Regensburg verweigert habe. Er stütze sich bei seinem Nein auf einen seit Jahren bestehenden Vorstandsbeschluss des Bundesverbandes der Sudetendeutschen. „Wir verlangen von allen, die auf unserem Messegelände etwas veranstalten wollen, eine klare Abgrenzung von Links- und Rechtsextremisten.“

Regensburg: Programm des Sudetendeutschen Tags

Der Sudetendeutschen Tag findet erstmals in Regensburg statt. Die Domstadt ist seit 67 Jahren Patenstadt der Sudetendeutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihren Siedlungsgebieten in Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien vertrieben worden waren. Regensburg wurde für viele nicht nur zum ersten Anlaufpunkt, sondern auch zur neuen, zweiten Heimat.

Die Stadt Neutraubling im Landkreis ist eine von fünf bayerischen Vertriebenenstädten. Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer würdigt in einem Grußwort des Festprogramms den großen Anteil der Sudetendeutschen am Wiederaufbau. „Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass unsere Stadt wieder zu ihrem alten Glanz zurückgekehrt ist.“

Das Programm des Sudetentages ist größtenteils öffentlich – der Eintritt ist für Besucher gratis. Am Samstag ab 14.30 Uhr wird in der Haupthalle der Donau-Arena ein „Böhmisches Dorffest“ gefeiert, um 19 Uhr beginnt ein Volkstumsabend und um 21 Uhr ein großes Volkstanzfest. Am Sonntag findet ab 11 Uhr die Hauptkundgebung statt, zu der auch Ministerpräsident Markus Söder erwartet wird. Bayern ist Schirmland der Sudetendeutschen weltweit. Es gibt nach Angaben der Landsmannschaft auch Gruppen in Argentinien oder Australien.

