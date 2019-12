Brauchtum Karpfen wird zu Festtagen häufiger aufgetischt Der Karpfen kommt zu den Festtagen nach Angaben von Fischereiverbänden wieder häufiger auf den Tisch.

Mail an die Redaktion Ein frittierter Karpfen liegt auf einem Teller. Foto: Daniel Karmann/dpa

Höchststadt an der Aisch.Lange Zeit hatte der Fisch, der in vielen Regionen Deutschlands als Gericht an Weihnachten und Silvester Tradition hat, unter anderem wegen der vielen Gräten keinen guten Ruf. „Der Trend geht durchaus wieder zum Karpfen - selbst bei Jüngeren“, sagte Steffen Göckemeyer vom Landesfischereiverband Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur. „Der Karpfen hat einen hervorragenden CO2-Fußabdruck“, erklärte der Karpfen-Experte Martin Oberle vom der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Höchststadt.