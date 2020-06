Anzeige

Einzelhandel Karstadt-Kaufhof: Sechs Häuser von Schließung bedroht Sechs der im Zuge der Sanierung von Schließung bedrohten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sind in Bayern.

Mail an die Redaktion Das Logo einer Kaufhof-Filiale ist am Morgen unbeleuchtet. Foto: Oliver Berg/dpa

München.Dort wären rund 800 Mitarbeiter direkt betroffen, wenn die Häuser wie geplant dicht machen, wie ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Allerdings will die Gewerkschaft noch um Häuser kämpfen.

Konkret bedroht sind dem Sprecher zufolge Karstadt in Ingolstadt, in Nürnberg die Häuser an der Lorenzkirche und in Langwasser sowie in München die Häuser am Nordbad und am Olympia-Einkaufszentrum sowie die Galeria am Stachus.

„Wir werden uns jetzt daransetzen und darum kämpfen, dass diese Liste möglichst verringert wird“, sagte ein Sprecher. Dazu wolle man mit der Politik, dem Unternehmen und den Besitzern der Immobilien sprechen. „Noch ist die Messe nicht gelesen.“