Aktion Karten für das Winter-Tollwood Die Mittelbayerische verlost Karten fürdie Vorstellungen der ungarischen Gruppe Nouveau Cirque-Compagnie Recirquel.

Mail an die Redaktion Die Artisten des Cirque Recirquel Foto: Attila Nagy

München.Offenheit, Toleranz, Ökologie. Dafür steht das Tollwood-Festival in München. Bis zum 23. Dezember haben Interessierte noch die Chance, den alternativen Weihnachtsmarkt auf der Theresienwiese zu besuchen. Unter dem Motto „Werte Menschen“ sollen sich Gäste in Zeiten von Umweltkrisen und nationalistischen Gefahren zurück auf das besinnen, was die Gesellschaft in ihrem innersten zusammenhält: Werte und Menschlichkeit.

Um Hunger und Durst zu stillen, geben rund 50 Gastronomen ihr Bestes, um von deftig bayerisch bis exotisch tibetanisch alle Geschmäcker abzudecken. Kunsthandwerker aus aller Welt stellen ihre Schöpfungen vor. Natürlich gibt es auch Bühnenshows. Für die Kinder zum Beispiel tritt jeden Tag „Jochen der Elefant“ auf und gibt Lebenshilfe für Jung und Alt. Außerdem gibt es täglich Feuershows und Musikkonzerte. Als besonderes Schmankerl tritt zum ersten Mal in Deutschland die ungarische Nouveau Cirque-Compagnie Recirquel mit ihrem Programm „Paris de Nuit“ auf. Mit Musik, Artistik und Erotik besticht die Gruppe und versetzt in ihrer Show die Besucher in das düstere Paris der 1930er Jahre.

Die Mittelbayerische verlost Karten für die Vorstellungen am 8. und am 15. Dezember. Die Show des Cirque Recirquel beginnt jeweils um 14 Uhr. Wer teilnehmen möchte, schickt heute eine E-Mail (Betreff „Tollwood“) an gewinnspiel@mittelbayerische.de. Hier bitte Namen, Adresse und gewünschte Vorstellung angeben.