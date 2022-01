Anzeige

Staatskrise Kasachstan: 164 Tote bei Unruhen 2200 Menschen sind laut offiziellen Angaben verletzt. Präsident Tokajew hatte per TV Schießbefehl auf Demonstranten erteilt.

Mail an die Redaktion Ein bewaffneter Bereitschaftspolizist hält in Kasachstan einen Demonstranten während eines Anti-Terror-Einsatzes in einer Straße nach Zusammenstößen fest. Bei den Unruhen sind viele Menschen ums Leben gekommen. Foto: Vasily Krestyaninov/picture alliance/dpa/AP

Nur Sultan.Bei den schweren Unruhen im zentralasiatischen Kasachstan sind offiziellen Angaben zufolge 164 Menschen getötet worden. Das berichtete das Staatsfernsehen am Sonntag unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Zudem sind laut offiziellen Angaben mehr als 2200 Menschen in den vergangenen Tagen verletzt worden.

Vor allem in der besonders von den Ausschreitungen betroffenen Millionenstadt Almaty im Südosten der Ex-Sowjetrepublik hätten rund 1100 Menschen medizinische Hilfe ersucht, heißt es. Unabhängige Angaben gibt es auch weiterhin nur spärlich.

Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden am Sonntag 719 Patienten in Krankenhäusern behandelt. Der Zustand von 83 Menschen wurde als „ernst“ bezeichnet. Die Behörden gaben keine Details zu der Art der Verletzungen an. Präsident Kassym-Schomart Tokajew hatte am Freitag einen Schießbefehl gegen Demonstranten erteilt.

Zahlen zu Toten unter Zivilisten wurden nicht genannt. Die Behörden hatten zuletzt von insgesamt mehr als 40 Getöteten gesprochen, darunter auch Sicherheitskräfte. Die Unruhen in der an China und Russland grenzenden Ex-Sowjetrepublik dauern seit einer Woche an. (dpa)