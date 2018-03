Theater Kasperl, bitte übernehmen Sie! Zum „Internationalen Tag des Puppenspiels“ stellen wir vier Bühnen der Region vor, bei denen Puppen die Hauptrollen spielen.

Von Michael Scheiner

Regensburg.Seid ihr alle daaaa?“ Ein vielstimmig dröhnendes „Jaaaaaa!“ signalisiert der in unseren Breiten wohl beliebtesten Puppe den Start zum bedingungslosen Einsatz: „Kasperle, übernehmen Sie!“ Genau am Frühlingsbeginn, am 21. März, ist sein Tag – und der aller anderen Faden-, Klappmaul- und Handpuppen sowie Marionetten. An dem Tag ist „Internationaler Tag des Puppenspiels“, vor 16 Jahren von der „Union Internationale de la Marionette“ (UNIMA) ausgerufen. Weltweit teilen sich Puppentheater ihren Tag mit dem „Welttag gegen Rassismus“ und dem „Welttag der Poesie“. Keine schlechte Nachbarschaft für eine Kunstform, die selbst poetische Züge trägt und für eine offene Welt mit gegenseitigem Respekt und Anerkennung eintritt. Allein im Umkreis von Regensburg sind wenigstens vier Theater unterwegs, bei denen Puppen die Hauptrollen spielen.

Figurentheater Regensburg

Sie sind Pioniere und gleichzeitig Erben einer längere Zeit unterbrochenen Tradition: Evi Robl und Heinz Polkehn waren 1980 allein auf weiter Flur, als sie beschlossen, ihr eigenes Theater auf die Beine zu stellen. Zunächst waren sie als Wanderbühne unterwegs, bis die Stadt 1985 nach einer geeigneten Nutzung für ein kleines Haus im Stadtpark suchte. Robl und Polkehn griffen zu und bekamen ein festes Haus. Erst später stellte sich heraus, dass bereits 1913 ein findiger Puppenspieler im Haus eine feste Spielstätte hatte. Kinder stehen bei den beiden Puppenspielern im Mittelpunkt, obwohl sie von Anfang an auch Stücke für Erwachsene entwickelten. Rund 80 Stücke haben sie seither aus Märchen, Kinderbüchern und eigenen Ideen produziert, Texte, Kleider und Bewegungsabläufe geschneidert, Bühnenbilder gebaut und von Sepp Frank Musik schreiben lassen. Der ist seit Michael Endes „Traumfresserchen“ als Komponist mit im Team. Sie scheuen auch nicht vor großen, komplexen Themen zurück. Aktuell stehen Molières Komödie „Der eingebildete Kranke“ und der bayerische Klassiker „Der Brandner und der Boandlkramer“ auf ihrem Programm. Für Kinder sind – vor allem vor Ostern – „Der Hase Theophil“ und der Dschungelkrimi „Wer hat die Kokosnuss geklaut?“, übrigens ein Dauerbrenner, ein Vergnügen. Letzteres Werk ist von der Unesco zum Thema „Nachhaltigkeit lernen“ ausgezeichnet worden. Heute kommt es vor, dass Eltern, die selbst erstmals als Vorschulkind im Theater waren, mit eigenen Kindern erscheinen, um sich verzaubern zu lassen. „Kürzlich“, erzählt Robl, habe ein 24-jähriger Zuschauer nach einer Vorstellung erzählt, dass er das Theater fast aus den Augen verloren habe. Er sei mit vier Jahren zuletzt hier gewesen. „Solche Begegnungen sind einfach schön!“, sagt Robl.

Swinging Puppets

Einen „zusammengewürfelten Haufen singender und tanzender Stars, die die Welt noch nicht kennt“ verspricht Tania Schnagl. Sie liebt ihre selbst gebauten Klappmaulpuppen: Vom wilden Theo Taste, der entfesselt über die Klaviertastatur rutscht, über Tina Turner und Rocky Rudolf bis zu den hinreißenden Papageno und Papagena hat die in Chile geborene und in Kötzting aufgewachsene Lehrerin einige Dutzend unerschrockener Sängerinnen und Tänzer in ihren Koffern. Mit dieser so eigenwilligen wie unterhaltsamen Truppe zieht sie durch Stadtfeste, Wohnzimmer, auf sommerliche Events – und auch auf dem Bildschirm ist sie manchmal zu sehen. Bei RTL durfte vergangenes Jahr ihr vorlauter Froschkönig das Lied „Kiss“, den funky Song von Prince, singen. Er brachte seiner Herrin damit zwei von drei Bühnensternen ein – einen roten und einen grünen.

Angefangen hat Schnagl mit selbst genähten Figuren und Geschichten, die sie für ihre kleine Schwester gespielt hat. Bei einer Schulfeier bewegte sie ihre Puppen rhythmisch zur Musik und riss damit erstmals ein größeres Publikum zu Beifallsstürmen hin. Ihre jüngsten Kreationen sind Little Bird mit Little Richards’ „Long Tall Sally“ und ein Luftgitarrist, an dem sie sieben Jahre herumdokterte, bis er zu seiner endgültigen Form und Show gefunden hat. „Manche Figuren finden wieder ganz schnell die passende Form, ihren Ausdruck und die richtige Musik“, sagt die Künstlerin. Wenn sich Schnagl entspannen will, spielt sie auf dem Flügel im Eingangsbereich ihres Hauses, in dem der ebenfalls musizierende Ehemann eine Werbeagentur betreibt. In ihrem „Reich“ hängen fertige und angefangene Puppen an den Wänden, der Schreibtisch ist voll mit Farben, Klebstoff, Nähzeug und Accessoires. Man spürt, hier ist Kreativität, Inspiration und Leidenschaft für Puppen zuhause, die von einer Sekunde zur anderen lebendig werden.

Theater Larifari

Der Klassiker! Christoph Maltz und der Kasperl sind in der Domstadt fast eins. Seit einem Vierteljahrhundert holt der studierte Theatermann kleine und große Kinder mit seinen erfundenen Geschichten vom schlauen Kasperl, dem Krokodil, von Polizisten und Räubern ab, um sie in eine Fantasiewelt zu entführen. „Während alle anderen nix dürfen oder bestraft werden, darf der Kasperle alles, damit die Geschichte gut ausgeht“, sagt Maltz. „Deshalb halten die Kinder auch zu ihm und nicht zum Räuber – denn das würde in die Hose gehen.“ Den pädagogischen Auftrag seiner Hauptfigur erkennt Maltz in dem Umstand, dass es im Leben immer Situationen gibt, „in denen man eigens Mittel und Wege suchen und anwenden muss, damit es gut ausgeht.“

Maltz hat sich ab 1994 jede Woche eine neue Geschichte ausgedacht, um Kinder nicht mit Wiederholungen zu langweilen und ein treues Stammpublikum zu gewinnen. Das ist ihm auch mit seinen bösen Geschichten für Erwachsene prächtig gelungen. Mit diesen greift er politische und kulturelle Vorgänge in der Stadt mit grimmig beißendem Spott auf. Dabei hat er sich mit seiner oft deftig-derben Kritik, wie es einem Kasperle eben zukommt, nie für eine Seite vereinnahmen lassen. In der aktuellen Situation allerdings habe er „eine Beißhemmung“, sagt er. Der Grund: Seine Schwester hält derzeit als Bürgermeisterin die Stadtverwaltung und -politik am Laufen. Mit Oberbürgermeister Joachim Wolbergs aber habe er schon gesprochen. Dessen Geschichte will er auf die Bühne bringen, sobald sie einmal juristisch abgeschlossen ist.

Pupille Schief

Des einen Freud, des andern Leid. Gudula Zientek hadert manchmal mit „der Kasperllastigkeit der Bayern“. „Auch wenn ich ihn sehr gern mag.“ Ihr Ziel mit ihrem Figurentheater „Pupille Schief“ sei es immer gewesen, neben Kinderstücken auch solche für „Ältere und manchmal auch Erwachsene“ zu entwickeln. Das hat sie 16 Jahre lang mit Stücken wie E.T.A. Hoffmanns skurril-fantastischem Kunstmärchen „Klein Zaches, genannt Zinnober“ auch immer wieder getan. Gleichwohl, die Resonanz auf solche mit großer Liebe zum Detail entwickelten, mehrschichtigen Erzählungen ließ oft zu wünschen übrig – oder blieb manchmal sogar fast aus. Daher will die „Puppenmagierin“, wie ein begeisterter Kritiker die Literaturliebhaberin einmal tituliert hat, am Ende der Spielzeit die Vorhänge ihres wunderbaren Theaters im Andreasstadel für immer zuziehen.

Ob Gudula Zientek dann ganz mit dem Puppenspiel aufhört, weiß sie selbst noch nicht genau. Im Spätherbst ist sie jedenfalls noch auf dem Adventsmarkt im Spitalgarten zu erleben, der ist ihr ans Herz gewachsen. Aktuell will Zientek, die aus dem Bibliothekswesen kommt, in der Werbeabteilung eines Theaters in der DDR gearbeitet hat und auch als Malerin und Zeichnerin aktiv künstlerisch tätig ist, erst einmal eine Pause einlegen. Die benötigt sie, um sich neu zu orientieren. Vielleicht nimmt sie die Arbeit an der „Schönen Wassilissa“ wieder auf, die sie – frustriert über das geringe Interesse an ihren komplexeren Stücken – erst einmal abgebrochen hat. „Die schöne Wassilissa“ ist ein altes, russisches Märchen voller Poesie und beseelter Fantasie. Damit könnte Zientek ihren Fans – die es durchaus gibt – bald wieder „etwas Ordentliches vorsetzen“.

