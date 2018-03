Krankheiten

Kassen: Immer mehr Krätze-Fälle in Bayern

Die Krätze ist auf dem Vormarsch. Das stellen Krankenkassen im Freistaat fest. Die Anzahl der Verordnungen von entsprechenden Salben und Tabletten sei in Bayern innerhalb eines Jahres um 40 Prozent gestiegen, teilte Claudia Wöhler, Landesgeschäftsführerin der Barmer, am Dienstag mit. Im Bundesschnitt sogar um rund 70 Prozent. Ausgewertet worden seien die Verordnungen mit den Wirkstoffen Permethrin und Ivermectin in den Jahren 2016 und 2017.