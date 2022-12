Feuer Kastenwagen auf Münchner Bauhof brennt: 300.000 Euro Schaden

Beim Brand eines Kastenwagens in einer Garage des städtischen Bauhofs in München ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, wurden bei dem Feuer vier weitere Fahrzeuge in der Garage beschädigt. Verletzt wurde niemand. Um den Brand am Sonntagabend löschen zu können, hätten die Feuerwehrleute erst das Eingangstor des Betriebshofs aufbrechen müssen. Schließlich sei der brennende Wagen mit einem Traktor aus der Garage gezogen und der Brand gelöscht worden. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

dpa