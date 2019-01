Notfälle Katastrophenfall im Landkreis Miesbach aufgehoben Im schneegeplagten Landkreis Miesbach gilt kein Katastrophenfall mehr.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Auto fährt über eine Schnee verwehte Landstraße. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Miesbach.Das Landratsamt teilte mit, dass bereits am Donnerstagnachmittag der Alarm aufgehoben wurde. Vor mehr als eineinhalb Wochen hatte die Behörde nach starken Schneefällen für die Region den Katastrophenfall ausgerufen. Mehr als 8400 Einsatzkräfte schaufelten einer Sprecherin zufolge in den vergangenen Tagen Schnee von den Dächern, räumten Straßen und versorgten betroffene Bürger. Zuletzt hatte der Schneefall in den bayerischen Alpen nachgelassen, und es setzte teilweise Tauwetter ein. Im Landkreis Traunstein gilt noch immer der Katastrophenfall, ebenso in Teilen des Landkreises Berchtesgadener Land.