Musik Katharina Wagners „Lohengrin“-Premiere in Barcelona abgesagt Auch die Chefin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, bekommt die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zu spüren.

Mail an die Redaktion Die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner im Festspielhaus. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Bayreuth.Die Premiere ihrer „Lohengrin“-Inszenierung in Barcelona kann nicht wie geplant am Donnerstag kommender Woche stattfinden, wie das Gran Teatre del Liceu mitteilte. Das Theater stellt seinen künstlerischen Betrieb nach Angaben auf der Theaterhomepage bis zum 26. März ein. Die erste „Lohengrin“-Aufführung ist demnach derzeit für den 28. März geplant.

Die Urenkelin von Richard Wagner wollte den „Lohengrin“ ihres Urgroßvaters in Barcelona ursprünglich am 19. März mit Klaus Florian Vogt in der Titelrolle auf die Bühne bringen. Erin Wall sollte die Elsa von Brabant singen und Evelyn Herlitzius deren Gegenspielerin Ortrud.