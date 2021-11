Anzeige

Allerheiligen Katholiken denken an Verstorbene Der Besuch auf den Friedhöfen findet dieses Jahr unter gelockerten Regeln statt. Die Grünen wollen das Tanzverbot kippen.

Zahlreiche Gräber auf einem Friedhof: Allerheiligen wird dieses Jahr unter gelockerten Regeln begangen. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

München.Christen kommen am Montag auf Friedhöfen zusammen, um ihrer Toten zu gedenken. Auf vielen Friedhöfen finden Gedenkfeiern statt, Priester segnen die Gräber. Im vergangenen Jahr waren die Gläubigen im Freistaat aufgerufen, die Gräber ihrer Angehörigen wegen der Corona-Pandemie selbst zu segnen. Das ist in diesem Jahr zwar nicht mehr so, das Erzbistum München und Freising wies aber darauf hin, dass es gibt. „Bei all diesen Zusammenkünften ist das Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste zu beachten“, teilte das Bistum mit. Auf Friedhöfen seien beispielsweise die Vorgaben etwa zu Abstand und Maskenpflicht zu beachten.

Allerheiligen gehört - neben Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, dem Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag sowie Heiligabend - zu den sogenannten stillen Tagen, an denen in Bayern ein Tanzverbot herrscht.

Kurz vor Allerheiligen hatten die Grünen im Landtag einen neuen Anlauf zur Aufhebung dieses Verbots gestartet. Laut bayerischem Feiertagsgesetz sind „öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen“ mit fröhlichem Charakter an diesen Tagen in der Regel zwischen 2.00 und 24.00 Uhr untersagt.

Das wollen die Grünen ändern: Sie fordern eine Gleichstellung aller Kultur- und Tanzveranstaltungen mit Sportereignissen - die sind, ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag, erlaubt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf reichten sie im Landtag ein.

