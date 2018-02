Kirche Katholiken wählen neue Pfarrgemeinderäte Am Sonntag finden in Bayern die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Über den Einfluss der Laien wird gestritten.

Merken

Mail an die Redaktion Am 25.02.2018 finden in Bayern die Pfarrgemeinderatswahlen statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München.Bayerns Katholiken sind heute zur Wahl neuer Pfarrgemeinderäte aufgerufen. Das Laiengremium berät und unterstützt in der Gemeinde den Pfarrer und die pastoralen Mitarbeiter.

Kritiker finden, die Pfarrgemeinderäte hätten zu wenig Mitbestimmungsrecht. „Es sollten nur die Kandidatinnen und Kandidaten gewählt werden, die sich für eine echte Mitentscheidung und Mitwirkung vor Ort einsetzen“, teilte die Reformbewegung „Wir sind Kirche“ mit – und bezieht sich dabei auf Papst Franziskus. Dieser betone immer wieder, dass Laien nicht nur Mitarbeiter des Klerus seien, sondern Mitverantwortliche für die Kirche und deren Weg. „Das muss auch in jeder Pfarrei und Gemeinde spürbar sein und umgesetzt werden.“ Vielerorts jedoch sei die Mitwirkungsmöglichkeit der Pfarrgemeinderäte begrenzt.

Einfluss der Pfarrgemeinderäte in der Diskussion

In der evangelischen Kirche beispielsweise bestimmen gewählte Gremien über Haushalt und Personal – so wählt die Landessynode den Landesbischof. Bei Personalentscheidungen in der katholischen Kirche haben Laien dagegen kein Mitspracherecht.

Dass Pfarrgemeinderäte sehr wohl Spielraum haben, betonten der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, und der oberste Laienvertreter der Erzdiözese, Hans Tremmel: „In allen gesellschaftspolitischen Fragen entscheidet und handelt der Pfarrgemeinderat eigenverantwortlich, so beim Aufbau von Nachbarschaftshilfen und Helferkreisen für Flüchtlinge, bei der Gestaltung von Erwachsenenbildungsangeboten, im Engagement für die Entwicklungszusammenarbeit und für die Bewahrung der Schöpfung“, heißt es in einem Wahlaufruf. Vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 18,47 Prozent.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.