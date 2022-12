Kirche Katholikentag 2026 findet in Würzburg statt

Der 104. Deutsche Katholikentag findet 2026 in Würzburg statt. Das beschloss die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am Samstag einstimmig in Berlin. Sie folgte damit nach Angaben ihres Generalsekretariats einer Einladung des Bischofs der Diözese Würzburg, Franz Jung.

dpa