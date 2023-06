Feiertag Katholische Kirche feiert Fronleichnam

Es ist ein Feiertag, an dem der Katholizismus Glaube, Brauchtum und festliche Pracht vereint: Am Donnerstag ist Fronleichnam, das „Hochfest des Leibes und Blutes Christi“. In Prozessionen ziehen Gläubige durch ihre Städte und Gemeinden. Straßen und Plätze sind mit Pflanzen geschmückt. Die Teilnehmenden tragen Marienstatuen, Kreuze und Fahnen mit sich.

dpa