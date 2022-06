Austrittswille Katholische Kirche will mit Zweifelnden ins Gespräch kommen

So viele Menschen wie noch nie sind im vergangenen Jahr nach Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz aus der katholischen Kirche ausgetreten. Mit ihnen und denen, die über einen Austritt nachdenken, wollen die Kirchen ins Gespräch kommen. So hat das Bistum Trier nach eigenen Angaben 2013 als erstes Bistum eine Beschwerdestelle eingerichtet, über die Menschen mit Mitarbeitenden über ihren Austritt aus der Kirche, Überlegungen dazu und Enttäuschungen sprechen könnten. Auch in Paderborn und Regensburg sucht die katholische Kirche den Kontakt zu zweifelnden Gläubigen, um mehr über deren Beweggründe zu erfahren oder diese zu beraten.

