Polizeieinsatz Katze in Tierheim gebracht: Streit zweier Männern eskaliert Ein Streit von zwei Männern über eine Katze ist in Oberfranken auf einem Parkplatz eskaliert. Ein 34-Jähriger habe die Hauskatze eines 26-Jährigen aus bisher unbekanntem Grund ins Tierheim in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) gebracht, teilte die Polizei mit. Ob der Mann wusste, dass es die Katze des anderen war, konnte die Polizei nicht sagen.

dpa

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Schwarzenbach an der Saale.Um die Angelegenheit zu klären, trafen sich die beiden in der Nacht zum Donnerstag vor einem Schützenhaus. Dort soll der 26-Jährige den anderen mit einem Wurfmesser bedroht haben. Der 34-Jährige entwaffnete ihn, schlug ihm mehrmals ins Gesicht und warf den Kontrahenten auf die Motorhaube eines Autos. Die Polizei habe später noch eine Schreckschusspistole am Körper des Katzenbesitzers gefunden, für die er keine Genehmigung hatte. Gegen beide Männer wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt.