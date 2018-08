Kriminalität Katze mit lila Farbe angemalt Jugendliche im Landkreis Hof müssen mit Anzeige rechnen. Die 14-Jährigen bepinselten das Tier vom Kopf bis zu den Pfoten.

Mail an die Redaktion Eine Katze kratzt sich: In Hof haben Jugendliche eine Katze vom Kopf bis Pfote lila bemalt. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn

Helmbrechts.Weil sie eine Katze mit lila Farbe angemalt haben sollen, müssen drei Jugendliche in Helmbrechts (Landkreis Hof) mit einer Anzeige rechnen. „Die 14-Jährigen haben das ganze Fell vom Kopf bis zu den Pfoten angepinselt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Als der Kater in lila zu seiner Besitzerin, einer Seniorin, zurückkehrte, verständigte diese die Beamten.

Kein Verdacht auf Tierquälerei

Gegen die drei Tatverdächtigen werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Verdacht auf Tierquälerei bestehe nicht. Inzwischen ist das Fell wieder im Originalzustand: „Die Farbe ist wasserlöslich und konnte nach und nach abgewaschen werden“, sagte der Sprecher.

