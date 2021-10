Anzeige

Kriminalität Katze mit Luftdruckgewehr angeschossen Eine Katze ist im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf angeschossen worden.

Nabburg.Das freilaufende Tier sei am Montagabend in Nabburg verletzt aufgefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie nimmt an, dass der bislang unbekannte Täter eine Luftdruckwaffe verwendete. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die „verdächtige Wahrnehmungen“ gemacht haben.

