Kriminalität Katze von Unbekannten angeschossen Eine Katze ist in Stegaurach bei Bamberg von Unbekannten angeschossen worden.

Stegaurach.Die Besitzerin habe ihr Haustier mit zwei Schussverletzungen in eine Tierklinik bringen müssen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Geschoss habe die Katze durchschlagen, ein anderes noch in ihrem Körper gesteckt. Am Sonntagmorgen hätten Nachbarn der Besitzerin das Tier verletzt auf ihrem Grundstück gefunden, sagte ein Sprecher. Nun werde geprüft, ob möglicherweise ein Jäger die Katze angeschossen hat. Dass Unbekannte Katzen quälen, anschießen oder töten, registriert die Polizei häufiger.