Tiere Katzen-Alarm in den Tierheimen Die Einrichtungen Regensburg und dem Umland stoßen an ihre Grenzen. Wir stellen Notfälle vor, die ein Zuhause suchen.

Von Anna Gangkofner

Mail an die Redaktion Ein Katzenbaby in einer Quarantänestation eines Tierheims: Auch die Oberpfälzer Tierheime kämpfen derzeit mit einer Flut an Katzenbabys. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Regensburg.Die Oberpfälzer Tierheime platzen aus allen Nähten. Seit Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni werden sie förmlich von einer Welle an Katzen, speziell Katzenbabys, überrollt. Laut Birgit Hiltl vom Tierheim Schwandorf ist es „heuer wieder besonders schlimm“. Warum, das kann auch sie nicht sagen. Die Lage wird noch zusätzlich verschlimmert, weil die Katzenbabys, die im Tierheim landen, oft krank und verwahrlost sind. Waltraud Fuchs, die Leiterin des Tierheims Neumarkt erzählt, dieses Jahr bekomme sie fast gar keine gesunde Kätzchen. So gut wie alle leiden unter Katzenschnupfen, eine harmlos wirkende Bezeichnung für eine hoch ansteckende und potenziell tödliche Krankheit. Die betroffenen Katzen haben entzündete Triefaugen und sind „Dauerrotzer“, durch die hartnäckige Krankheit sind sie schwer vermittelbar.

Hasenkäfige als Notunterkunft

Fast täglich werden auch hochträchtige Katzen vorbeigebracht. Trotz Aufnahmestopp sind die Tierheime so gezwungen, weitere Katzen aufzunehmen. Gesunde, erwachsene Tiere weisen die Mitarbeiter zwar teilweise ab, verletzte sowie kranke Katzen oder Jungkatzen werden aber immer „irgendwie noch aufgenommen“, auch wenn das heißt, dass manche Katzenbabys in Hasenkäfigen untergebracht werden müssen.

Erika Blatt, die seit vielen Jahren das Katzenhaus Abensberg leitet, beherbergt aus Platzgründen aktuell sogar knapp 15 Katzenbabys in ihrer privaten Wohnung. Auch die Kapazitäten des Amberger Tierheims sind ausgeschöpft. Die Katzen werden inzwischen an Pflegestellen verteilt, wo sich Ehrenamtliche um Jungkatzen, „Flaschenkinder“ und angehende Katzenmütter kümmern. Die Arzt- und Futterkosten übernimmt das Tierheim. Zum Glück sind auch viele Menschen bereit, sich noch einige Tage oder Wochen um gefundene Katzen zu kümmern, denn besonders jetzt sind die heillos überfüllten Heime stark auf Hilfe von außen angewiesen.

Katzenbesitzer handeln nachlässig

Was den Grund für die enorme Anzahl an abgegebenen und ausgesetzten Tieren angeht, sind sich die Tierheime in der Region einig: Zu viele Katzenbesitzer sind nachlässig und lassen ihre Haustiere nicht oder nicht rechtzeitig kastrieren. Den meisten sei überhaupt nicht bewusst, dass junge Katzen je nach Rasse bereits nach circa vier Monaten geschlechtsreif sein können. Zudem spielt Jenny Caudill zufolge, die im Tierheim Amberg arbeitet, auch Falschinformation eine Rolle: Einige sind der Meinung, dass eine Katze erst kastriert werden sollte, wenn sie schon einmal Junge bekommen hat. Viele hielten es außerdem nicht für nötig, ihre Kater kastrieren zu lassen, denn die brächten schließlich keine Jungen nach Hause.

Folglich können sich viele Freigänger ungehindert fortpflanzen, und die Vermehrungsrate bei Katzen ist hoch: Pro Wurf kommen durchschnittlich vier bis sechs Junge zur Welt.

Wie aus 2 Katzen 2000 werden können

Geht man davon aus, dass ein Katzenpaar zweimal im Jahr Nachwuchs bekommt und durchschnittlich drei Junge pro Wurf überleben, kommt man nach vier Jahren theoretisch auf eine Zahl von über 2000 Tieren. Verantwortung für die Katzenbabys will am Ende fast keiner übernehmen, so landen Unmengen an jungen Katzen, nicht selten ganze Würfe, im Tierheim.

Ein Lösungsansatz für dieses Problem wäre den Tierheimen zufolge die Einführung einer Kastrationspflicht für Katzen. Auf Nachfrage bei der Stadt Regensburg heißt es, nach § 13b des Tierschutzgesetzes könnten unter bestimmten Voraussetzungen Gebiete festgelegt werden, in denen es dann möglich ist, Maßnahmen zur Verringerung der Anzahl freilebender Katzen zu veranlassen. Voraussetzung sei unter anderem, dass an den Katzen erhebliche Schmerzen oder Schäden festgestellt werden, die auf die hohe Anzahl der Tiere im entsprechenden Gebiet zurückzuführen sind. Solche Gebiete sind dem Umweltamt nach eigener Aussage derzeit nicht bekannt.

Nichtsdestotrotz besteht dringender Handlungsbedarf, das zeigt die Verzweiflung in den Tierheimen. Diese wünschen sich ein Modell, das sich am Beispiel Österreich orientiert. Dort wurde bereits am 1. Januar 2005 die gesetzliche Kastrationspflicht für alle Freigänger eingeführt, ausgenommen von der Pflicht sind nur reine Wohnungs- beziehungsweise Hauskatzen sowie Katzen, die zur Zucht verwendet werden. Als Vorreiter in Deutschland gilt Paderborn, das im Jahr 2008 als erste deutsche Stadt die Kastrationspflicht einführte. Die Vorsitzende des Tierheims Paderborn, Gabriele Votsmeier berichtet von einem „merklichen Rückgang“ bei der Anzahl an Katzen, „auch wenn der Erfolg erst nach einigen Jahren spürbar geworden ist“. Es dauere eben, bis sich alle Katzenbesitzer ihrer Pflicht bewusst seien, von uneinsichtigen Bürgern könne man die Kastration verlangen. Bayern ist eines der wenigen Bundesländer, in denen es noch keine einzige Stadt oder Gemeinde mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen gibt. Wenn sich die Situation bessern soll, gilt es diesen Rückstand aufzuholen.

