Verkehr Kaum Staus zu Ferienbeginn erwartet Trotz der beginnenden Herbstferien im Freistaat erwartet der ADAC am kommenden Wochenende keine größeren Staus.

Mail an die Redaktion Nebel liegt über einer Autobahn. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

München.Als besonders belastet bezeichnete der Automobil-Club am Montag die Autobahn 93 zwischen Inntaldreieck und Kufstein und die Autobahn 95 zwischen München und Garmisch-Partenkirchen. Beeinträchtigungen könne es auch auf der Autobahn 7, auf der Autobahn 8 und der Autobahn 9 geben. Während die einwöchigen Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg beginnen, enden sie in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und in Teilen der Niederlande.

Im Herbst müssten Autofahrer stets mit schlechter Sicht, Nebel oder frühen Wintereinbrüchen rechnen, warnte der ADAC. „Wer in die Berge fährt, sollte auf jeden Fall Winterreifen aufziehen“, riet eine Sprecherin.

In Österreich rechnet der ADAC mit weniger Verkehr als an den Vorwochenenden. Auch die Wartezeiten an den Autobahnübergängen Stuben, Walserberg und Kiefersfelden sollen nicht allzu lang sein.