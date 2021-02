Kriminalität Kein Fahrschein für Hund: Mann greift Polizisten an

Für seinen Hund hatte er weder einen Fahrschein noch einen Maulkorb: Ein 36 Jahre alter Mann beleidigte nach Polizeiangaben am Münchner Hauptbahnhof Zugpersonal und griff einen Polizisten an, weil ihm die Mitfahrt in einem Zug untersagt wurde.