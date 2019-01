Interview Kein Mann für halbe Sachen Schauspieler Jan Hartmann holt den Autor Florian Sitzmann, der beide Beine verlor, für die gute Sache nach Regensburg.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Florian Sitzmann will andere mit seinem Optimismus anstecken. Foto: privat

Regensburg.Er nennt sich selbst „der Sitzmann“ – der Nachname ist zu einer Art Lebensmotto geworden. An seinem 16. Geburtstag hat Florian Sitzmann erfahren, dass er bei einem Unfall beide Beine verloren hat. Für den jungen Mann war das kein Grund, sich aufzugeben. Es war der Aufbruch in ein zweites Leben. Am 25. Januar wird er davon in Regensburg berichten. Eingefädelt hat den Abend Schauspieler Jan Hartmann („Traumschiff“, „Dahoam is dahoam“), der mit seinem Schwiegervater an der Veranstaltung zugunsten des Vereins zweites Leben teilnehmen wird. Hartmanns Schwiegervater hatte selbst einen Schlaganfall erlitten und will sich nun für andere Betroffene engagieren.

### ### ##### ### ### ###### – ################ #### ###############?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ###### ### ### #### #### ###### ######. ### ###### ### ######### ##### ###### #####, #### ### #### ## ### ##### ###### ####### #########. ## ### #### #########. #### ### #### ################ ##### ### ##### #########. ### ###### #####, #### ## ##### ########, #### ###### ### ### #########, ##### #########. ### ### ######## #####, #### ##### ### #### #####, ### ##########. #### ########## ##### ## #### ## ###### #########. #### ######### ### ###, ### ### ##### ##### ##### ######, #### ## ######### ####.

### ### ## ## ### ######?

### ### ### ######### ### ###### ###### ###### ### ### ######## #########, ### ######## ## #######. ### ### ######### ### ### ###### ######## ### ## ### ##, #### ### ## ### ##### ###### ######. ### ###### ### ######### ### ##### ########## ##### #### ############ ######. #### ## ##### ### #### ## ####### ### #### #####. ### ##### #######, ### ######## ###. ### ##### ## ##### ## #######. #### ##### #### ## ##### ########## ####### ### ###### ### ### ########. ### ### ####################### ####### #### ###### ##### ##-######. ### ### ######## ###, ### ######## #### ##. #### ###### #### ## ### ############, ## #### ### ######## ### ## ######## ###. ### ######## ####### #### ######. ###### ### ### ### ### ######## ### ###### ########### ### ######, #### #### ## ##### #### #######. ######### ##### ### ## ###### ###### #####. ### ### ## ############ ###, ### ### ########## ######## ### ### ###### #### ##### ## ########### ####. ## ###### ##. ########## ### ### ##########.

### ##### ### ########, #### ### ##### ##### #### #####?

## ###### ##. ##########. ### ##### ####### ######### ### ### ###### #####, ##### ##### ###### ## ######. ## ########## ##: „### ####### ##, ### ### #### ###### ##### ###, #### ### ### ####### #####?“ ## ###### ###### #### ### ####### ### ###### ## ##### #########. ###### ###### ### ######## ######. #### ## #### ### #### #### ##### ### #########. ### ### ### ###### ########### ### ######, ### ## ## #### #####. ######## ###### ### ### ### ##### ####################. ### ##### ###, #### ### ### ######### #####, ##### ### #####, #### ### ###### ##### #### ######### ######. #### ### ###### #####.

### ####### ### ##### ## ########### ########## ### ##### ##### ## ###########. ### ###### ### ###### ###### ### #####?

### #### ## ### ####-###### ### ####### ### ###########. ### ##### ##### ### ######, #### ### ### #### ### ####, ### ### #######. ## ### #### ####-########### ### ###### ######, ### ######## ######## ######. ## ##### ##### ### ########### ##################, ####### #### ######## ### ########### ############. ###### ### ### ##### ###########. ### ###### ##### ## ###### ########### ###########, ### ### ######## #########, ##### ### ### ###### #####, #### ### #### #### ##### ### ### #### ### ##### ########### #######. ######## ### #### ### #### ##### #######, #### ### ########### ####, ## ###### ##########.

### ##### #### ##### ################ ### #### ####### ####### ### ### ## ###### ### ############ #######.

#####. ### ## ### ### ##### #### ####### ####. ### ##### #### ###### #######, #### ####### ### ##########. ### ### ### #### ### ####### ###########, ### ## ######. ### ########### ### ##### ## ########### ##, ### ###### ### ## ### #### ##### ###########. ##### ###### ###, #### ### ### ####### ##### ### ###### ######### ######. ######## ##### ######, ##### ##### ########, ####### ############, ###### ######.

###### ### #### ### ###### ### ### ######, #### ##### ################## ######## ######?

### ###### ############## ###### ### #### ###### ######### #####. ### #### #### #### #### #######. ### ###### ### ###### #### ######. ### ######, #### ### ### ### ###### #### ### #### ######, #### ##### ####### #### #### ###. ### #### #### ########## ### #### ### #### ######## ##### ########. ###### #### ### #### ### ##### ###### ######### ########## ### #### ### ########### ####### ##### ############### #######. ##### ##### #### ### ### ############## ### ####### ####### ############# ## #########. ## ### #### ##### ##### #######, ### ## ### #####.

##### #######, ### ## ##########?

###. ### ##### #### ## ###### ###. ### ### ############, ##########, ### ######. ### ##### ### ####, ### ##### ##############, #### #### ##### ###### ### ### ##### ##### ########, ### #### ########### #####. ## #### ##### ######.

## ##### #### „### ##### ####“ ######### ### #### #### #### ########### ## ######. „###### ######### #### ## ##### ## #####, ####### ## ##### ########.“ ###### ### ########### ### #### ######## ########### #########?

### ##### ### ########. ## #######, ### ## ####. ### ##### ### ##, ### ### ##########. ### #### #### ##### ### #########. ### ##### ## ######### ### #### ##### #####. #### #####. ### ##### ####### #### ######### ##. ########## ##### #### ### ######, ## ## ### #### ###, #### ### #### #########. ##### ####### ### #################. ### ######## ######## ### ####### ### ### ####### ### #### ######. #### ### ### ### ###### ### ### ####### #### ####, #### ### ## ##### ########. ### #### ##### ### ### #### #######, #### ####### ###### ##### ### ### #####. ### ### #### #####.

### ##### #### ######, ###### ######## #####, ####### #### ##### ### ###### #### ##### ### #### ####### #####. ### ######## ###, #### ###### ## ##### ######### ###. #### ## ####### #######?

## ##### #### #####, ### ####### ######## ### ########### ##### ### ### #### #### ###### ######## ######. #### ## ### ### ### ####### ####. ### ############ ####### ### ##### ######## ####. ### #### ##### ### ###### #### ### ### ###########. ######## ##### ### ### ############## ### #########, #### ## ########, ## ## ### ############### ### ###### ####. #### ## #### #### ##### ############ ########, ### ### ######### ### #### ######## ########. ### ## ################ ### ### ###########. #####, #### ### ##### ####### ####### ####, ####### #### #### ### ### ######### #####.

### ###### ## ########## ### ####-##### ###, ##### ##### ##### #### ####### #### ### ####### ############## ### ### ### ######. ### ### ### ########?

### ####### #### ########### ### ##### #####. ### ######### ###### ######, ##### ### ##### ####### #####. ##### ############### #### ######, #### #### ### ##########.

### #### ## ##. ###### #### ###### ####### ##### ## ########## ## ####. ### ############# #### ########### ### ## ########## ######## ############ ### ########. ##### ###### ### ####?

### #### ### ### ###### ### ##### ######-#### ## ############ ###### ######## ### ##### ### ###### ###########. ### ####### ### ###### ##### ##########. ### ### #### ### ###### ######## ## ######## #####. #### #### ### #### ############## #############, ### #### ##### ############ ### ###### ####### ##### ########### #####. ### ######## ### ##### ####, ## ###### ##### ########### ### ### ##### ####, ### ##### ## ############. ### ### #### ############## #### ## ##. ###### ######### #### #####.