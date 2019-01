Verkehr Kein Platz für die Dicken Für Laster fehlen an Autobahnen zigtausende Plätze. Das lebensgefährliche Chaos nimmt zu – auch an der A3 und der A93.

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Ein Lastwagen fährt an einem vollgestellten Autobahn-Parkplatz vorbei. Wildparker an Raststätten bringen Menschen in Gefahr. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Regensburg.Der Motor des Autotransporters an der Raststätte Pentling brummt, der Mann am Steuer ist startbereit. Er nimmt sich kurz Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Lkw-Stellflächen an Autobahnen? „Ein großes Problem“, sagt der 23-Jährige aus dem Baltikum. „Eine Stunde mindestens“ sei er am Abend unterwegs, um einen Platz zu finden. Am Vorabend brauchte er sogar knapp drei Stunden. „Da können Sie jeden fragen: Alle Lkw-Fahrer erleben das jeden Tag.“

##### ## ### ###### #### ## ###### ########### ### ########### ####: ######, ### #### ########## ######## ######, „#########“ ### ### ######## ## ###- ### ########## #### ###### ##### ### ############# – ### ########## ### ########## ######### ######.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„#### ########“ ### ############

„###### ### ## ########## #### #### ##### ########## ### ########## ##### ##### ###### ## ##### ##### ########## ######### ###. ## ### ####### ###### #### ### ### #### ##### ## #### #########“, #### ######### ###########. ### ############ ### ### ### ##-#######. ### ##### ######## ##, #### ## #######. ########### ##### #### ### ##### #### ### #########-#######. „### ####### ### #### ######, ### ######### ############ ####.“

######### ##### ### ### ############### ###### ##### ### #######. ###### ## ## ###### ####### #### ##### ##### ###-###### ####: „## ########## ### ###-######### #### ## ## ######.“ ##### ######## ### ### ###### ######## ### # ##: ## ######### ######### ## ####, ##### ###### ### ######. ######## ####### ###### #### ### ####, ######### ######## ### ###### ###### ###, ##### ### ##### ######### #########. #### #### ####### ####### – ## ## #### #### ########## – ######### ##### ##. ####### ######### ## ###### ## ###### ### ##########. „### ######## #####“, #### ###### ######## ### ### ############### ##########, ### ### ## ### ### ######### ################# ####### #######. „### ###### ########## ########## ##, ######## #### #############“, #### ##. ### ## #### ##### ### ##### ###### ###. ### ########## #### ## „#### ########“.

„### #### #### ##### #### ######, #### ##### ### ######## ####################“, #### ###### ############# ### ############# ########### ########## (###). ##### ###### ####### ### ### ##########, ############ ###### ### ## ######, ## ### ######, ###### ########## ### ### ##########. „#### ####’# ####### ###.“

### ###########, ### ##### ###-###### ## ########## ######, ########### #####. „#### ### ## ### #### ##“, #### ######### ###########. „### ## ###### ####.“ ##### ### #################, ### ##############, ### #### #######, ###### ##### ## ### ###-########## ######. „### #####: ### ##### #### #########. ## #### ###### ####, #### ###-###### ## ### ### ####### ### ### ######## ### ### ############## ###### ### ## ######## ####### ####.“

### ######### #### #### ##### #### ###########, ###### #############. ### ############# ### #### ####, #### #### ##### ### ###### ### #### ### ###### ######### ######, ###### ### ##### ###### ##### ####### ###-######.

### ######################### ######## ### ## ### ###-######, ### #### #### – ### #### ######### #### ########## – ###### ######. ### ##### ########## ####### ######## ########### ######, ##### ########- ### #########-#######, ########- ### #############. ####### ###### ## ######### ########## ## ### ###-###### ### #########, ## ### ####### ##### ### ##########.

#### ####### ############## ############# ##### ##########. #### ###-############ #### #### ### #### ##########. ####### #### ## ## ########## ## ###### #### ###-######, ####### #### #### ## ### #### #######.

„## ### ##### ### #######“, #### ######### ###########. „#### #### ##### ##### ### ##### ####, ### ###### ####, #### ####### ######, #### #### ### #######, ### ##### ## #### ###### ### ###### ###### #### – #### ### #### #### ### ########. ## ####### ### #### ### #### ## ####, ### ######### ## #########.“

### ################# ######### ######### ### ###########. ## ### ##, #### #### ## ## ### ## ### ### ####### ### ###-######## ######## ####### – ### ##### ### ######### ########## ### ### ###### ###########, #### ##### ######-######. #### ##### ########## ### #### ### ######## ### ### ##### ##########. ####### ######### ###### #### ### ########### ### ############# ### ############ (####) ######, ### #### ######### ####, #### ######### ###### ### ### ############ ##########. „#### ### ##### ### #### ############ #####.“

###### ######## ### ####################. „##### ########-###### ####: ## ###### ##########. #### #### ## ### ###### ####, #### #####: ##### #### ##### ### ###.“ ##### ### ### ## ###### ############## ########### ### ## ########## ##### ### ###, ### ####### ########## #####, #### ### #### ### ############ ########## ######. ### ### ##### ##### ####### #########, ##### #### ######### ### ##### #######, ## ## – ### ##### ### #### #########, ### ####### ######## ######## ### #######-########### – ############### #####.

### ########### ### ### ####### ### ######, #### ##### ########## ## ###### #### ########### #########, ### #### ## ################# ########. „### ####### ### ### #### & ####.“ ### ####, ### ########## #### #### ########### ########, ### #### #########, #### #### ### ######## #########. „## #### ## ### ##################“, #### ###########. ### ########## # & #, ### #### ### ### ######### #### ########, ######### #### ### #,# ### ###### ### #,# ########## #### ## ### ##### ### ####### ###### #####. #### #### ### #### ### #### & #### ############ ####, ##### ########### ### ########, ### ##### ### ############## ## ########## #########.

### #########, ##-####### ###### ###### ## #########-### ############ ####, ##### ########### ###: „### #### ### #######-########.“ ## ######## ## ####, ###### ### ## #### ## #### ### ##### #########. „### ##### #### #####.“ ##-####### ######## ## #### ### ######### ### #### ##### ## ####################, ## #### ##### ###### ### ###### ##############.

######## ##### ########## #### ### ##### ############# ### ####### #### ###########, #### ############# ### ###. ## ################### ##### ### ########## ### ##### #########. ###### ## ###############. ### ########## ### ###### ######### ##### #### ### ###### ## ##################, ### ### ######## ### #### ############# ########. „### ### ######## #########, ### ##### ###### ### ### #############, ##### #### ### ##### ####### #####.“

####### ### ##-########

#### ########## #### ### ######### ### ##-################: ###-###### ###### ### ############ ######## ##### #### ## ########## ########## ######. ###########: ### ###### ###### ##### ########## #### #####. #### ## ### ############# ###### ##### #### ### ################# ### ####### ##, #### ### ###### ##### ###### #### ### ### ####### ###### ######, ### ####### ######### ### ############# ################# ######## ########## ############. ## ### ####### ### ##-######## ### #### ## ########### ######### ####, ########## ############# ####. ### ########## ### #### ###########. „########## ### ##### #### ### #########, ########### #####.“

### ##-####### ## ################, ### ## ############# ## ### ########## ######## ########, #### ## ##### ###### ##### ######### ######. #### ###### ####. #### ####.

#### #### ## ### ######-####.

#### #### ## ### ##########.

#### #### ## ### #######.