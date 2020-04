Anzeige

Wahlen Kein schwarz-rot-grünes Bündnis im Nürnberger Stadtrat Im Nürnberger Stadtrat wird es kein Dreierbündnis mit CSU, SPD und Grünen geben.

Mail an die Redaktion Blick auf die Westfassade des Alten Rathauses in Nürnberg. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Nürnberg.Die Grünen werden nicht in Kooperationsverhandlungen einsteigen, wie der Kreisverband am Freitagabend mitteilte. Es habe zwar einige Annäherungen gegeben, doch die Themen der Partei ließen sich „nicht in ausreichendem Maße“ wiederfinden.

„Dies ist die erste große politische Niederlage des zukünftigen Oberbürgermeisters, der mit dem Ziel angetreten ist, ein breites Bündnis für Verantwortung zu schmieden“, sagte Achim Mletzko, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Nürnberg.

Nürnberg wird mit Marcus König erstmals nach 18 Jahren wieder von einem CSU-Politiker als Oberbürgermeister regiert. Auch im Stadtrat erhielten die Christsozialen mit 31,34 Prozent die Mehrheit der Stimmen. Die SPD kam auf 25,73 Prozent und die Grünen auf 19,97 Prozent.