Kulturkantine Kein Stillstand bei Hans Ziller Der Ingolstädter Bonfire-Gründer liebt Fußball. Im Herbst geht er auf Tour mit Legenden der Rockmusik.

Von Alois C. Braun

Merken

Mail an die Redaktion Hans Ziller, wie ihn die Fans kennen: Im Herbst geht er mit „Bonfire“ und Legenden der Rockmusik auf Konzerttour. Foto: Braun

Regensburg.Zeitweise sah es in den Achtzigern aus, als würden Bonfire aus Ingolstadt die Scorpions beerben. Zeitkritische Titel wie „S.D.I.“, ein Song über das damals geplante Weltraumraketenprogramm der USA, und die Ausnahmeballade „You make me feel“ brachten die Band weltweit auf die Erfolgsspur. Doch dann kam alles anders. Hans Ziller hat die Band gegründet und alle Höhen und Tiefen erlebt.

„Temple of lies“ heißt das aktuelle Album von Bonfire, und gerade ist der erste Teil der gleichnamigen Tournee zu Ende gegangen. Hans Ziller ist zu Hause, arbeitet im Studio und nimmt sich Zeit für ein entspanntes Interview. „Ich bin ein richtiger Schanzer“, erzählt er überzeugend. Geboren in Eichstätt, wohnte er aufgrund der Tätigkeiten seines Vaters als Kind auch in Schwandorf und Lenting. „Aber seit der dritten Klasse bin ich durchgehend in Ingolstadt.“

Schon sehr früh wollte er Profimusiker werden, wurde deshalb auch belächelt. „Viele meinten, das sei brotlose Kunst und ich solle doch etwas Gescheites machen.“ Das machte er zunächst auch und ging aufs Gymnasium. „Aber ich war halt ein fauler Hund“, lacht er rückblickend. „Deshalb wechselte ich in der achten Klasse in die Realschule.“ Nach der Mittleren Reife folgte eine abgeschlossene Ausbildung zum Dekorateur. „Ich wäre vom damaligen Kaufhaus Merkur auch übernommen worden, wollte aber keinen festen Job. Die Musik war mir wichtiger“, erzählt der 60-Jährige. „Ich hatte mir das in den Kopf gesetzt und mit allen Höhen und Tiefen bis heute durchgezogen.“

Der Vater von drei Kindern ist seit 32 Jahren glücklich verheiratet und weiß: „Das ist in diesem Geschäft nicht selbstverständlich. Ich bin froh, dass ich diesen Heimathafen habe und nach Tourneen zurückkommen kann. Hier werde ich immer aufgefangen.“ Die Trennungen erhalten außerdem eine gewisse Spannung in der Beziehung. „Nichts wird selbstverständlich, alles bleibt jung und frisch.“

Vergangene Woche war Bernhard „Potsch“ Potschka Thema der Kulturkantine

Auf und ab im Rock'n'Roll



Musikalisch begonnen hat Hans Ziller mit dem Schlagzeug. „Ich habe früher immer mit Händen und Füßen auf allem Möglichen herumgetrommelt. Irgendwann bekam ich ein kleines Schlagzeug und konnte im Spiel sehr gut meine Aggressionen herauslassen.“ Mit seinem vier Jahre älteren Bruder spielte er schon als Zehnjähriger auf Dash-Trommeln und Nylon bespannten Holzbrettern. „Irgendwann trieb mein Bruder dann eine Gitarre auf, da er eine Band gründen wollte. Ich kam schnell mit diesem Instrument zu Recht und blieb dabei“, blickt der Ingolstädter zurück. Bereits mit zwölf Jahren gründete er die Band Cacumen. Was mit Konzerten in Pfarrsälen begann, wurde spätestens ab 1979 professioneller. „Drei Alben haben wir eingespielt und waren damit so erfolgreich, dass uns 1986 ein großer Vertrag mit BMG/RCA angeboten wurde“, erzählt der Musiker. Es erfolgte relativ kurzfristig die Umbenennung der Band in Bonfire. „Auf dem Plakat für das Rock-am-Ring-Festival 1986 waren wir sogar noch als Cacumen angekündigt, sind aber bereits als Bonfire aufgetreten", erinnert er sich.

Die ersten Alben wurden große Erfolge, die Band stand vor dem internationalen Durchbruch. Doch Streitereien und Fehlentscheidungen des Managements ließen diese Aussichten scheitern. „1991 wurde ich sogar aus der Band komplimentiert und musste zusehen, wie Bonfire mit dem Album 'Knock out' einen riesigen Flop produzierte." Trotz all dem Ärger stand für ihn nie zur Debatte, das Musikerdasein hinzuschmeißen. „Aufgeben kenne ich nicht! Klar tat es weh, zu sehen, wie die Band unterging. Aber ich hatte gleich nach meinem Ausscheiden EZ Livin gegründet und weitergearbeitet. Ansonsten wäre ich wohl in Depressionen verfallen.“ Allerdings hatte er die Namensrechte verloren, musste sie zusammen mit Sänger Claus Lessmann 1994/95 für viel Geld zurückkaufen. Inzwischen ist Bonfire wieder auf Erfolgskurs, hat in den letzten Jahren einige der besten Alben der Karriere eingespielt und ist live gefragter denn je.

Einen Traum erfüllt sich der Gitarrist ab November. „Bonfire wird mit jeder Menge Größen der Rockmusik auf Tour gehen“, erzählt er voller Enthu-

siasmus. „Die Originalsänger von UFO, Toto, Survivor und Solointerpreten wie Robin Beck oder Joe Lynn Turner, der auch mit Rainbow und Deep Purple erfolgreiche Alben aufnahm, werden ihre Hits mit uns im typischen Bonfire-Gewand singen.“ Eine Mammutaufgabe war es, dieses Unternehmen auf die Beine zu stellen: Mit Hubert Teichmann, dem Geschäftsführer der Stauden-Verkehrs-GmbH, und Oliver Meier, einem Unternehmer aus Ingolstadt, wurde die „Bonfire Productions GmbH“ gegründet. „Ich bin der Geschäftsführer und das meiste der Organisation, etwa Hallen- und Hotelbuchungen, Plakatierungen, Promotion hängt an mir", erzählt der Schanzer.

Wie suchte er die Musiker für diese Tour aus? „Anfangs standen etwa 60 bis 70 zur Auswahl. Aber natürlich hatte nicht jeder Zeit und Lust, bei sowas mitzumachen", erzählt Ziller.

Tour als Herzensangelegenheit



Auch das Geld und gegenseitige Differenzen spielten manchmal eine Rolle. „Letztendlich ist aber ein Hammerprogramm dabei herausgekommen. Wir spielen Klassiker wie 'Hold The Line' und 'Eye Of The Tiger' mit den Originalsängern", freut er sich. „Diese Tour ist einfach eine Herzensangelegenheit, die Shows dauern drei Stunden und die Fans werden ihr Kommen nicht bereuen", ist Ziller überzeugt. 20 Konzerte in 20 Tagen sind kein Zuckerschlecken. Der Musiker lacht: „Klar, ein paar Tage werde ich schon ausspannen. Aber ansonsten heißt es: Kein Stillstand bei Hans Ziller!“ Und dann ist da ja auch noch sein großes Hobby, der Fußball. „Ich bin regelmäßig im Stadion, wenn der FC Ingolstadt spielt. Außerdem habe ich bis vor acht Jahren selbst in der Mannschaft der Alten Herren gespielt“, erzählt er begeistert. „Aber dann haben einfach meine Knochen nicht mehr mitgemacht und ich war mehr verletzt als einsatzfähig.“

„Bonfire and Friends“ gibt es am 4. November in Fürth und am 10. November in Ingolstadt; Infos und Tickets unter www.bonfireandfriends.de

Alle Texte aus der MZ-Kulturkantine lesen Sie hier.