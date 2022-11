3. Liga Kein Ultimatum: TSV 1860 München vertraut Köllner

Trotz der Ergebniskrise hat Trainer Michael Köllner von Drittligist TSV 1860 München weiter das Vertrauen der Vereinsführung. „Es gab in den letzten Tagen einige Spekulationen in den Medien. Aber ich spekuliere nicht, ich analysiere. Es gibt in keiner Form ein Ultimatum“, sagte Günther Gorenzel, Geschäftsführer Sport, vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen am Montag (19 Uhr). Die ambitionierten Löwen haben die letzten drei Ligapartien allesamt verloren und stehen nicht mehr länger auf einem Aufstiegsplatz.

dpa