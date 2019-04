Prozesse Keine Entschädigung für Abschiebehaft Der BGH hat entschieden: Freistaat und Bundesrepublik schulden einem afghanischen Flüchtling keine Entschädigung.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Eine Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim.

Karlsruhe.Der BGH hat über den Fall eines Afghanen entschieden, der in München rechtswidrig in Abschiebehaft saß. Er hatte Klage gegen den Freistaat Bayern und die BRD eingereicht. Während der Abschiebung seiner Frau und Tochter wurde er 27 Tage inhaftiert. Ein Gericht hatte dies für unverhältnismäßig erklärt.

Die Anordnung der Haft sei in seinem Fall allerdings rechtmäßig gewesen, entschied der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag. (Az. III ZR 67/18) Menschen, die unrechtmäßig in Haft saßen, haben nach Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention Anspruch auf Schadenersatz.

Im Fall des Afghanen hatte das Landgericht München I im Jahr 2013 nach 27 Hafttagen den Vollzug ausgesetzt und die Freiheitsentziehung für rechtswidrig erklärt. Weil Bayern an diesem Verfahren nicht beteiligt war, ist diese Feststellung für den Entschädigungsprozess aber nicht bindend, wie die BGH-Richter nun urteilten. Anders als das Landgericht halten sie die Anordnung der Abschiebehaft für nachvollziehbar: Der Mann habe gesagt, dass er keinesfalls zurück in die Slowakei wolle, wo er zuerst Asyl beantragt hatte. Gegen die Bundesrepublik hat er trotz Beteiligung der Bundespolizei keine Ansprüche, weil die Haft von Landesrichtern angeordnet worden war. (dpa)