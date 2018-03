Prozesse

Keine Ratenzahlung für Ältere: zulässige Diskriminierung

Kann man zu alt für eine Ratenzahlung sein? Einer 84 Jahre alten Kundin aus Freiburg wurde beim Teleshopping die Möglichkeit zu Teilzahlungen verwehrt - zu Recht, wie das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil (Az.: 171 C 28560/15) entschied. Die Klägerin hatte bestellte Schmuckstücke in Raten abbezahlen wollen. Weil sie die intern festgelegte Altersgrenze für die Kreditvergabe überschritt, bot ihr die Betreiberin nur die Bezahlung per Rechnung, Bankeinzug, Nachnahme oder Kreditkarte an.