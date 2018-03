Keine Schonfrist für Söder

Eine Schonfrist von 100 Tagen im neuen Amt? In Wahlkampfzeiten ist diese Regel außer Kraft. Grüne und Freie Wähler nutzten selbst die Kür Markus Söders zum Ministerpräsidenten für Wahlkampf in eigener Sache. Einzig SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen scherte aus. Sie setzte ihre Botschaft an den neuen Regierungschef subtiler, nichtsdestotrotz unmissverständlich: Keine Amnestie für Sünden, weder der Vergangenheit, noch der Zukunft. Wo die Opposition den Hebel ansetzen wird, zeichnet sich längst ab: Beim Thema Sicherheit speziell in den Grenzgebieten. Bei sozialen Schieflagen im reichen Bayern. Beim strittigen Verkauf der GBW-Wohnungen durch die Landesbank, für den Söder als Finanzminister Mitverantwortung trug. Beim Flächenfraß durch zu großzügig dimensionierte Gewerbeansiedlungen. Bei der Abschaffung der Straßenausbaugebühren.

Wie gut die Antworten Söders auf alle Problemlagen sind, wie überzeugend er bis zur Landtagswahl am 14. Oktober erste Projekte umsetzt, entscheidet über den Kurswert der CSU bei der Wählerschaft. Aktuell stehen die „Aktien“ in Umfragen bei nur 42 Prozent. Ein Sechs-Parteien-Parlament könnte Machtverhältnisse neu sortieren. Es ist damit leicht möglich, was Ludwig Hartmann von den Grünen als Wunschszenario skizzierte: Die CSU verliert in sieben Monaten die kommode Lage, allein über den Regierungschef und den Kurs der Politik zu bestimmen und ist in ein Koalitionskorsett gezwungen.

Seehofers Botschaft, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, die Muslime dagegen sehr wohl, konnte ja auch als erste Wahlkampfhilfe interpretiert werden.



Jedem in der CSU ist diese Gefahr bewusst. Die schwierige Gesamtsituation diktiert (vorerst) Geschlossenheit. Bei der Söder-Wahl wurde sie beinhart durchexerziert: Als hätte es keinen erbitterten Machtkampf und keinen erzwungenen Rückzug Horst Seehofers aus der Staatskanzlei gegeben, als wäre Seehofers Verhältnis zur CSU-Landtagsfraktion inzwischen nicht auf dem Gefrierpunkt. An Seehofers Mienenspiel war zwar zeitweise abzulesen, dass die Wunden frisch sind. Doch als Teil der neuen CSU-Doppelspitze unterwarf er sich der Parteidisziplin. Als Geste kann schon gewertet werden, dass er bei der Söder-Kür überhaupt dabei war. Söder sah im Gegenzug darüber hinweg, dass ihm Seehofer an seinem großen Tag mit kantigen Interviewäußerungen zum Islam ein wenig die Show stahl. Die Botschaft, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, die Muslime dagegen sehr wohl, konnte ja auch als erste Wahlkampfhilfe interpretiert werden – auch wenn Kanzlerin Angela Merkel den Seehofer-Vorstoß postwendend zur Einzelmeinung deklarierte.

Söder bleiben gut 200 Tage Zeit bis zur Landtagswahl. Jedes Ergebnis nah am 38,8-Prozent-Debakel bei der Bundestagswahl wird ihn in Bedrängnis bringen. Er würde dann in der Lage stecken, die Seehofer gerade durchlebte. Vom neuen Regierungschef ist auf jeden Fall Turbotempo zu erwarten. Legendär ist nicht nur sein Ehrgeiz. Selbst in der Opposition gibt es niemanden, der ihm Faulheit bescheinigt – eher, dass er mit höchster Kraft in die falsche Richtung zieht.

Markus Söder polarisiert in einer Weise, wie es zuletzt in der CSU nur Überfigur Franz Josef Strauß getan hat.



Bei Söder teilt sich das Feld in kompromisslose Gegner und glühende Anhänger. Er polarisiert in einer Weise, wie es zuletzt in der CSU nur Überfigur Franz Josef Strauß getan hat. Mit neuer landesväterlicher Attitüde steuert der 51-Jährige dagegen an. Für einen Neuanfang wird auch sein künftiges Regierungsteam stehen, das er am nächsten Mittwoch präsentieren will. Denn Söder ist nicht der Typ für ein „Weiter so“, der unvermindert anhaltende Vertrauensschwund gegenüber der CSU verbietet das ohnehin. Spannendste Personalfrage aus Oberpfälzer Sicht: Welchen Posten Albert Füracke erhält, bisher Finanzstaatssekretär. An seiner Eignung für diverse höhere Ämter zweifelt niemand. In der CSU zählt aber nicht nur Fähigkeit, sondern auch Regionalproporz. Das Hauen und Stechen hat schon begonnen.